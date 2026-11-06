Терапевтам могут разрешить наблюдать за пациентами удаленно
Минздрав России подготовил поправки, которые позволят врачам в поликлиниках дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов, сообщает РИА Новости.
Речь идет о больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных. Это позволит следить за здоровьем россиян с этими хроническими заболеваниями.
Также терапевты получат право направлять пациентов к специалистам узкой направленности, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.
При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.
Ранее в Минздраве заявили, что ИИ не заменит врача, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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