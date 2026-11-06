Терапевтам могут разрешить наблюдать за пациентами удаленно

Речь идет о больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных. Это позволит следить за здоровьем россиян с этими хроническими заболеваниями.

Также терапевты получат право направлять пациентов к специалистам узкой направленности, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.

При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.

Ранее в Минздраве заявили, что ИИ не заменит врача, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

