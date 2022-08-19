«Требуются меры»: Депутат Бородай предложил ввести военное положение и обсудить мобилизацию

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил собрать в ближайшее время заседание Совета Думы для обсуждения дополнительных мер по успешному завершению специальной военной операции на Украине. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что предложение Зюганова стоит обсудить, а решение могут принять уже 22 августа. Бородай считает, что пора скорректировать цели спецоперации.

«Не знаю, что хочет обсудить Зюганов, но очевидно, что пора предпринимать ряд организационных и политических мер, которые изменили бы характер специальной военной операции. Первое – ввести военное положение, не во всей России, а в ее части, потому что мы видим, что реальные боевые действия затрагивают приграничные регионы – Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Крым. Второе – мы ведем спецоперацию, а противник – бескомпромиссную войну на уничтожение, соответственно деликатный характер СВО мог бы быть изменен. Я много раз говорил, что до сих пор не уничтожены мосты через Днепр, по которым на левобережную Украину идут большие потоки западного вооружения, техники, человеческие ресурсы», - сказал Бородай.