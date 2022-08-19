«Требуются меры»: Депутат Бородай предложил ввести военное положение и обсудить мобилизацию
Любой военнослужащий сегодня может отказаться от участия в боевых действиях, потому что не объявлены ни мобилизация, ни военное положение, сказал НСН депутат Госдумы Александр Бородай.
Российским властям необходимо задуматься о введении военного положения в приграничных с Украиной регионах, а также рассмотреть возможность мобилизации, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил собрать в ближайшее время заседание Совета Думы для обсуждения дополнительных мер по успешному завершению специальной военной операции на Украине. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что предложение Зюганова стоит обсудить, а решение могут принять уже 22 августа. Бородай считает, что пора скорректировать цели спецоперации.
«Не знаю, что хочет обсудить Зюганов, но очевидно, что пора предпринимать ряд организационных и политических мер, которые изменили бы характер специальной военной операции. Первое – ввести военное положение, не во всей России, а в ее части, потому что мы видим, что реальные боевые действия затрагивают приграничные регионы – Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Крым. Второе – мы ведем спецоперацию, а противник – бескомпромиссную войну на уничтожение, соответственно деликатный характер СВО мог бы быть изменен. Я много раз говорил, что до сих пор не уничтожены мосты через Днепр, по которым на левобережную Украину идут большие потоки западного вооружения, техники, человеческие ресурсы», - сказал Бородай.
Собеседник «Радиоточки НСН» привел в пример четыре мобилизационных волны, которые провели на Украине. В России, по его словам, нужно тоже подумать над мобилизацией.
«Считаю, что разумно подумать над этим и обсудить вопрос. Сейчас возникла странная ситуация, потому что с нашей стороны ***** (спецоперация - прим. НСН) исключительно добровольческая, а с их стороны – регулярной и мобилизованной армии. В республиках Донбасса ведь тоже прошла серьезная мобилизация. Что касается России, то ни войны, ни военного положения нет и любой военнослужащий, какой бы силовой структуре не принадлежал, может легко отказаться от участия в боевых действиях. И у нас возникает ситуация, когда мы малыми силами наступаем на превосходящие силы противника. Да, у нас есть преимущества, в бронетехнике, авиации, ракетном вооружение, но оно нивелируется в значительной степени огромным количеством противотанковых средств, ПВО, которые Запад поставил Украине вместе со специалистами. Сегодня мы имеем картинку, которой не было в начале СВО и предусмотреть ее было невозможно, когда представители блока НАТО в виде квази-солдат или просто военнослужащих западных государств принимают активное участие в боевых действиях вместе с натовским вооружением и техникой. Все это требует обсуждения и определенных мер», - подчеркнул Бородай.
Что касается сроков проведения спецоперация, то, по словам Бородая, в длительном конфликте заинтересованы США и военный блок НАТО.
«Спецоперация движется сложно и не без трудностей, хотя в целом вполне успешно. Другое дело, что время активных боевых действий продолжает не то чтобы затягиваться, но оно идет уже почти 6 месяцев. Это немаленькое время и, конечно, в затягивание боевых действий очень заинтересованы наши реальные противники – США и блок НАТО, которые фактически с нами и воюют», - резюмировал Бородай.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией.
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