Сенатор Климов заявил, что в мобилизации нет необходимости
Глава комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов, что чаще всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты, сообщает РИА Новости.
По его словам, оппоненты России давно желают, чтобы в стране началась военная мобилизация и «народ начал бы бурлить».
«Я признаков необходимости мобилизации не наблюдаю, как и введения военного положения», - заключил политик.
Ранее Климов заявил, что права и свободы россиян в связи с проведением спецоперации на Украине ограничиваться не будут, сообщает RT.
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