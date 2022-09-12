Сенатор Климов заявил, что в мобилизации нет необходимости

Глава комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов, что чаще всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты, сообщает РИА Новости.

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По его словам, оппоненты России давно желают, чтобы в стране началась военная мобилизация и «народ начал бы бурлить».

«Я признаков необходимости мобилизации не наблюдаю, как и введения военного положения», - заключил политик.

Ранее Климов заявил, что права и свободы россиян в связи с проведением спецоперации на Украине ограничиваться не будут, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей КлимовСпецоперацияМобилизацияСовет Федерации РФ
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