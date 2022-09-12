Сенатор Климов заявил, что в мобилизации нет необходимости

По его словам, оппоненты России давно желают, чтобы в стране началась военная мобилизация и «народ начал бы бурлить».

«Я признаков необходимости мобилизации не наблюдаю, как и введения военного положения», - заключил политик.

Ранее Климов заявил, что права и свободы россиян в связи с проведением спецоперации на Украине ограничиваться не будут, сообщает RT.