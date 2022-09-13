Депутат Слуцкий: Всеобщей мобилизации опасаться не стоит
Вбросы про возможную всеобщую мобилизацию не должны внушать опасение россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
В России установилась равновесная ситуация, поэтому во всеобщей мобилизации сейчас нет необходимости, заявил политик, отвечая журналистам в нижней палате парламента.
Ранее сенатор Климов подчеркнул, что начало военной мобилизации в России — желание оппонентов нашей страны, однако пока никаких предпосылок к его осуществлению нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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