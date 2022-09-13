Депутат Слуцкий: Всеобщей мобилизации опасаться не стоит

В России установилась равновесная ситуация, поэтому во всеобщей мобилизации сейчас нет необходимости, заявил политик, отвечая журналистам в нижней палате парламента.

Ранее сенатор Климов подчеркнул, что начало военной мобилизации в России — желание оппонентов нашей страны, однако пока никаких предпосылок к его осуществлению нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

