Аксёнов поддержал идею Кадырова о наборе регионами добровольцев
Руководитель Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об организации «самомобилизации» в российских регионах по подготовке добровольцев для отправки на Украину.
«Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — обозначил Аксёнов свою точку зрения в своем телеграм-канале. При этом он назвал Кадырова своим «другом и братом». Аксёнов утверждает, что Крым уже «выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона».
Кадыров в четверг, 15 сентября призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такой призыв Кадырова – это специальный «проброс», чтобы посмотреть, хочет ли общество воевать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- ЕС продлил санкции против сына экс-президента Украины Януковича
- США готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах
- При обстреле белгородского села со стороны Украины загорелся таможенный терминал
- Глава Финляндии не считает недвижимость в стране основанием для визы россиянам
- Аксёнов поддержал идею Кадырова о наборе регионами добровольцев
- Вице-мэр Бирюков: отопление в Москве включат 18 сентября
- Совет МАГАТЭ в резолюции призвал РФ вывести силы с Запорожской АЭС
- Европарламент признал Венгрию автократией
- Подоляк заявил, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами
- США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru