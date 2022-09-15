Аксёнов поддержал идею Кадырова о наборе регионами добровольцев

Руководитель Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об организации «самомобилизации» в российских регионах по подготовке добровольцев для отправки на Украину.

«Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — обозначил Аксёнов свою точку зрения в своем телеграм-канале. При этом он назвал Кадырова своим «другом и братом». Аксёнов утверждает, что Крым уже «выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона».