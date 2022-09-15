Аксёнов поддержал идею Кадырова о наборе регионами добровольцев

Руководитель Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об организации «самомобилизации» в российских регионах по подготовке добровольцев для отправки на Украину.

«Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — обозначил Аксёнов свою точку зрения в своем телеграм-канале. При этом он назвал Кадырова своим «другом и братом». Аксёнов утверждает, что Крым уже «выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона».

«Лакмусовая бумажка»: Призыв Кадырова покажет, хочет ли общество воевать

Кадыров в четверг, 15 сентября призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такой призыв Кадырова – это специальный «проброс», чтобы посмотреть, хочет ли общество воевать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияКадыровСергей Аксенов
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