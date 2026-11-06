Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к плохим сценариям

По его словам, жителям нужно готовиться к любым плохим сценариям. Глава города не исключил, что ситуация в украинской столице может ухудшиться.

«Ни в коем случае не навожу панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему», — отметил Кличко.

Ранее стало известно, что жители Киева недовольны Кличко из-за неготовности города к зиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

