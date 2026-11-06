Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к плохим сценариям
Зима для Киева будет непростой, сообщил изданию «Общественное» мэр Виталий Кличко.
По его словам, жителям нужно готовиться к любым плохим сценариям. Глава города не исключил, что ситуация в украинской столице может ухудшиться.
«Ни в коем случае не навожу панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему», — отметил Кличко.
Ранее стало известно, что жители Киева недовольны Кличко из-за неготовности города к зиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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