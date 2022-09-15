«Лакмусовая бумажка»: Призыв Кадырова покажет, хочет ли общество воевать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские регионы на фоне проведения специальной военной операции на Украине должны начать «самомобилизацию» - помочь государству не словами и «банальными автопробегами», а, например, подготовкой как минимум тысячи добровольцев от каждого субъекта РФ. Журавлев отметил, что этот призыв рядового главы региона, которое необязательно для исполнения другими руководителями субъектов.

«Кадыров это говорит не потому, что он может заставить сделать так. У нас Москва эталонный регион, а не Чечня. Если бы стояла задача: «все стройтесь за мной», то сказал бы об это не он, а Собянин (Сергей, мэр Москвы, - прим. НСН). Здесь другая задача – спровоцировать реакцию и посмотреть, кто из глав регионов даст людей, а кто нет. Призыв Кадырова – это призыв главы одного из регионов, пусть важного, значительного, связанного личными отношениями с первым лицом, но он не является обязательным для других глав регионов. Это очень хорошая лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, хочет ли общество в этих регионах воевать», - сказал Журавлев.