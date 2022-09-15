«Лакмусовая бумажка»: Призыв Кадырова покажет, хочет ли общество воевать
Призыв Кадырова начать в регионах самомобилизацию необязателен к исполнению, но он покажет, хочет ли общество воевать, сказал НСН политолог Дмитрий Журавлев.
Задача Кадырова – спровоцировать реакцию и посмотреть, какие регионы дадут людей, а какие нет. Это очень хорошая лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, хочет ли общество воевать, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские регионы на фоне проведения специальной военной операции на Украине должны начать «самомобилизацию» - помочь государству не словами и «банальными автопробегами», а, например, подготовкой как минимум тысячи добровольцев от каждого субъекта РФ. Журавлев отметил, что этот призыв рядового главы региона, которое необязательно для исполнения другими руководителями субъектов.
«Кадыров это говорит не потому, что он может заставить сделать так. У нас Москва эталонный регион, а не Чечня. Если бы стояла задача: «все стройтесь за мной», то сказал бы об это не он, а Собянин (Сергей, мэр Москвы, - прим. НСН). Здесь другая задача – спровоцировать реакцию и посмотреть, кто из глав регионов даст людей, а кто нет. Призыв Кадырова – это призыв главы одного из регионов, пусть важного, значительного, связанного личными отношениями с первым лицом, но он не является обязательным для других глав регионов. Это очень хорошая лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, хочет ли общество в этих регионах воевать», - сказал Журавлев.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что тысяча человек – это серьезный процент населения. В Москве, по его словам, живет небоевой народ, а на Кавказе есть проблемы с работой и молодежь там может идти служить по контракту.
«Закон у нас обязывает проходить только срочную службу. Все остальное – добровольно, в контрактники идут по своей воле. В каких-то регионах, как на Кавказе, где мало работы и много молодежи, можно еще отбор производить. Мне студент рассказывал, что половина его соседей записалось контрактниками. В регионах с непростой демографией будут проблемы, потому что тысяча человек – это заметный процент от населения. Москвичи – народ небоевой, слишком хорошо живут, относительно других регионов», - отметил Журавлев.
Инициатива Кадырова, по словам Журавлева, может потребовать финансовых вливаний только в том случае, если регионы начнут предлагать премии или другие материальные ценности за самомобилизацию.
«Обучать их будут в армии, там же дадут обмундирование, оружие. Вот если регионы начнут собирать людей не на чистой добровольности, а еще и на материальной составляющей (премии, квартиры), чтобы выполнить план, тогда деньги потребуются. Но даже Кадыров не заявляет, что за самомобилизацию будет что-то даваться», - резюмировал Журавлев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил мобилизацию в России.
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