Трамп заявил о подготовке крупного соглашения между США и РФ, затрагивающего всю Европу
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что провел встречу со спецпредставителем презитдента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, сообщает «РЕН ТВ».
Он анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины. По словам главы Бело го дома, документ будет затрагивать не только Украину и Россию, но может охватить всю Европу.
«Оно будет очень масштабным», – указал Трамп. Отмечается, что сторонам удастся добиться завершения конфликта «достаточно скоро». «Все будут в восторге», – подчеркнул президент США.
Ранее в Кремле заявили, что обеспечение интересов РФ по Украине не зависит от ситуации в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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