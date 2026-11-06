Он анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины. По словам главы Бело го дома, документ будет затрагивать не только Украину и Россию, но может охватить всю Европу.

«Оно будет очень масштабным», – указал Трамп. Отмечается, что сторонам удастся добиться завершения конфликта «достаточно скоро». «Все будут в восторге», – подчеркнул президент США.

Ранее в Кремле заявили, что обеспечение интересов РФ по Украине не зависит от ситуации в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

