Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов боевой авиацией по дисклокациям вооружённых сил Украины в Харьковской области в районах городов Купянск и Изюм. Потери ВСУ там составили до 250 человек и 20 единиц техник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, ракетными ударами ВКС РФ поражены живая сила и техника украинского добровольческое воинского подразделения «Кракен», сформированного 24 февраля 2022 года, а также формирования 113 бригады территориальной обороны и 93 механизированной бригады в составе сухопуниых войск Украины.

По информации Минобороны РФ, на николаево-криворожском направлении у Костромки и Белогорки в Херсонской области ракетными ударами поражены подразделения украинских 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. За последние сутки потери ВСУ там составили более 300 человек убитыми и до одной тысяч ранеными.

