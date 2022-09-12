Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов боевой авиацией по дисклокациям вооружённых сил Украины в Харьковской области в районах городов Купянск и Изюм. Потери ВСУ там составили до 250 человек и 20 единиц техник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его данным, ракетными ударами ВКС РФ поражены живая сила и техника украинского добровольческое воинского подразделения «Кракен», сформированного 24 февраля 2022 года, а также формирования 113 бригады территориальной обороны и 93 механизированной бригады в составе сухопуниых войск Украины.
По информации Минобороны РФ, на николаево-криворожском направлении у Костромки и Белогорки в Херсонской области ракетными ударами поражены подразделения украинских 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. За последние сутки потери ВСУ там составили более 300 человек убитыми и до одной тысяч ранеными.
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