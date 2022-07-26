Минобороны обвинило западные СМИ в фейках о мобилизации в РФ
Министерство обороны РФ заявило, что зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, сообщает РИА Новости.
«К проведению специальной военной операции привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», - говорится в заявлении.
Ложная информация, появившаяся в зарубежных СМИ, связана со стратегическими учениями «Восток-2022». Они будут проходить с 30 августа по 5 сентября. В ведомстве подчеркнули, что все запланированные мероприятия состоятся.
Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с гексаном в Славянске. При вдыхании гексан поражает легкие и периферическую нервную систему, вызывает угнетение центральной нервной системы, а также онемение ног и раздражение глаз.
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