Минобороны обвинило западные СМИ в фейках о мобилизации в РФ

Министерство обороны РФ заявило, что зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, сообщает РИА Новости.

«К проведению специальной военной операции привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», - говорится в заявлении.

Ложная информация, появившаяся в зарубежных СМИ, связана со стратегическими учениями «Восток-2022». Они будут проходить с 30 августа по 5 сентября. В ведомстве подчеркнули, что все запланированные мероприятия состоятся.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с гексаном в Славянске. При вдыхании гексан поражает легкие и периферическую нервную систему, вызывает угнетение центральной нервной системы, а также онемение ног и раздражение глаз.

