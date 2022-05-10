Все преодолеем. В России перестраивают рынки и думают о мобилизационной экономике
Кризис из-за ситуации на Украине стал самым серьезным испытанием для России и Запада, однако у нашей страны есть рычаги влияния на бывших партнеров и пути развития, заявили НСН политики и аналитики рынка.
Россия якобы не имеет пути выхода из кризиса на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters. Байден подчеркнул, что «пытается понять, что с этим делать», отмечает РЕН ТВ.
Россия, начав спецоперацию на Украине, направленную на денацификацию территорий Украины, может принять освобожденные территории в свой состав. Политолог Сергей Марков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что референдумы о присоединении Донбасса к России могут произойти к концу лета.
«Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно. Кстати, возможно, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие регионы. Я считаю, что с высокой вероятностью могут войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Запад предпринимает огромные усилия, чтобы блокировать спецоперацию, поставляя оружие Киеву, а также вводит беспрецедентные экономические санкции в отношении Москвы, которая вынуждена отвечать. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.
«Рынок перестроится. Будет перераспределение, но пока оно будет происходить, в течение нескольких месяцев будут колебания в стоимости нефти. Россия в ответ может хоть сейчас все перекрыть, и цены на внутреннем рынке вырастут, хотя они и сейчас побили рекорды исторические. Некий временной период рынок будет лихорадить, пока мы будем с другими производителями меняться рынками: они в США будут отправлять свою продукцию, а мы на их рынки будем, скорее всего, направлять в Азию. Частично запретить российские углеводороды невозможно, потому что Россия в ответ сама введет полный запрет», - объяснил он.
Ситуацию осложняет тот факт, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. Об этом накануне рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1». Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли. При этом он предположил, что частb санкций можно было избежать, однако нужные меры не были предприняты.
«Если мы отключим все поставки сырья и полуфабрикатов, тогда Европа вернет довольно значимую часть того, что у нас украли. Если мы американцам прекратим поставки урана, это 80% топлива для их атомных электростанций, это тоже может оказать на них воздействия, хотя меньше. Но этого никто не то, что не делает, но и даже всерьез не обсуждает, так что это, скорее всего, просто украденные деньги, которые они с большим удовольствием отправят на финансирование [президента Украины Владимира] Зеленского и ВС Украины. Может быть. А может быть, себе оставят», - подвел итоги Делягин.
В связи с экономическим давлением западного руководства на коммерческие компании их руководство вынуждено останавливать или выводить бизнес из России. На фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Все преодолеем. Все пройдет, и это тоже. Законы не мешают иностранным компаниям находиться в России. Мы, наоборот, сейчас максимально либерализуем, в том числе деятельность ретейла, и создаем максимум благоприятных условий. Свято место пусто не бывает: уйдут одни – значит, появятся другие. Возможно, это будут те азиатские компании, которые хотят заработать. Тем более сейчас установлен максимально либеральный вход на рынок. Ретейл очень быстрый и активный, там ничего не надо строить. Надо просто заполнить площади своими товарами. Поэтому временные трудности быстро перекроются теми бизнесменами, кто предприимчив, а также способен и хочет воспользоваться новыми возможностями», - отметил он.
России необходимо начать строить предприятия для собственного производства, чтобы восстанавливать экономику, заявил депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Необходимо двигаться навстречу самостоятельности. Создавать свои заводы, фабрики и недостающие предприятия. Надо начинать шить и пальто, и чулки, и носки, и трусы, которые мы закупаем за границей. Благодаря головотяпству нашего правительства, все это на сегодняшний день угроблено. Надо восстанавливать экономику, не надеяться на нефтегазовые ресурсы, а вести страну к нормальному производственному процессу, чтобы она сама себя обеспечивала товарами», - резюмировал Арефьев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сейчас необходим распад Европейского союза для того, чтобы сохранить суверенитет стран Европы. Затем президент Франции Эммануэль Макронон предложил создать «европейское политическое сообщество» якобы чтобы ускорить участие Киева в делах Европы. Но заявление Макрона отражает глобальный кризис Евросоюза, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Очень сомневаюсь, что по мере развития кризиса в Евросоюзе его сможет заменить какая-то более эффективная международная организация, которая обеспечит больший уровень сплоченности. Макрон, скорее намекает на то, что на территории Европы будут возникать альянсы, в которых Франция может играть какую-то ведущую роль. Это – Закат Европы, о котором долго говорили, распад на географические, экономические, политические анклавы», - заявил политик.
Ранее член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется грубо ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как это приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда.
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