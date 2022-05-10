Все преодолеем. В России перестраивают рынки и думают о мобилизационной экономике

Россия, начав спецоперацию на Украине, направленную на денацификацию территорий Украины, может принять освобожденные территории в свой состав. Политолог Сергей Марков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что референдумы о присоединении Донбасса к России могут произойти к концу лета.

«Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно. Кстати, возможно, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие регионы. Я считаю, что с высокой вероятностью могут войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».