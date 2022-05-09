Идет «охота» на Бербок. Пранк главы МИД ФРГ ведет к политическому кризису
Акции недовольства в адрес министра иностранных дел ФРГ свидетельствуют о падении доверия к политике «Зеленых» и возможном политическом кризисе в Германии, считает сотрудник РАН Александр Камкин.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Германии в отношении главы МИД акции недовольства уже становятся систематическими.
Сырое яйцо бросили в главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает DPA со ссылкой на источник в полиции. Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл во время выступления министра на предвыборном митинге в городе Вупперталь, при этом яйцо не попало в цель.
«Применительно к "Бербочихе" это уже не одномоментная акция, потому что примерно неделю назад на севере страны ее освистали, в ее адрес звучали лозунги: «Поджигательница войны» и «Лгунья». Можно говорить, что пранковская охота на Бербок ведется уже в разных городах Германии. Действительно, резкий отход от пацифисткой доктрины, которая была свойственна партии «Зеленых» все эти десятилетия, вызывает недоумение и возмущение у многих людей. Фактически, Бербок выступает с позиции хардлайнеров из ХДС, поддерживая отправку тяжелого вооружения на Украину и дает живое доказательство того, что партия «Зеленых» в Германии – проводник американской политики на европейском пространстве. Деиндустриализация Германии, отказ от атомной энергетики и, как следствие, от комплексов высокой технологии в индустрии – все это работа на мельницу американских концернов. Плюс, в Германии очень сильные антивоенные настроения, потому что вся политика Германии строится на том, что с немецкой земли никогда более не может исходить угроза войны. Поставки вооружения воюющим сторонам для Германии – скорее нонсенс при всех исключениях. Но ситуация изменилась, в отношении Украины она не действует, и для немцев это – некий разрыв шаблонов, неприемлемая позиция. Поэтому Бербок получит еще не одно яйцо, летящее в ее персону», - подчеркнул эксперт.
По мнению Александра Камкина, сложившееся положение дел в Германии свидетельствует о надвигающемся разочаровании избирателей в большой политике. Он предупредил о возникновении партий-однодневок в ФРГ.
«Это (акции недовольства в отношении немецких политиков – прим. НСН) может означать достаточно глубокий политический кризис. Будет расти разочаровании избирателей в большой политике. Нельзя исключать, что на арену выйдут партии «одного пункта» с какой-нибудь жесткой антимилитаристской повесткой. Ожидать большего распыления электоральных предпочтений нельзя, рост партий второго эшелона прогнозируем, а традиционные партии, как ХДС, будут терять электоральные предпочтения. Таким образом, политический ландшафт Германии будет становиться все более пестрым и сложным», - дал прогноз ученый.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции с России могут быть сняты только после вывода войск с территории Украины.
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