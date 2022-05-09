Идет «охота» на Бербок. Пранк главы МИД ФРГ ведет к политическому кризису

Сырое яйцо бросили в главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает DPA со ссылкой на источник в полиции. Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл во время выступления министра на предвыборном митинге в городе Вупперталь, при этом яйцо не попало в цель.

«Применительно к "Бербочихе" это уже не одномоментная акция, потому что примерно неделю назад на севере страны ее освистали, в ее адрес звучали лозунги: «Поджигательница войны» и «Лгунья». Можно говорить, что пранковская охота на Бербок ведется уже в разных городах Германии. Действительно, резкий отход от пацифисткой доктрины, которая была свойственна партии «Зеленых» все эти десятилетия, вызывает недоумение и возмущение у многих людей. Фактически, Бербок выступает с позиции хардлайнеров из ХДС, поддерживая отправку тяжелого вооружения на Украину и дает живое доказательство того, что партия «Зеленых» в Германии – проводник американской политики на европейском пространстве. Деиндустриализация Германии, отказ от атомной энергетики и, как следствие, от комплексов высокой технологии в индустрии – все это работа на мельницу американских концернов. Плюс, в Германии очень сильные антивоенные настроения, потому что вся политика Германии строится на том, что с немецкой земли никогда более не может исходить угроза войны. Поставки вооружения воюющим сторонам для Германии – скорее нонсенс при всех исключениях. Но ситуация изменилась, в отношении Украины она не действует, и для немцев это – некий разрыв шаблонов, неприемлемая позиция. Поэтому Бербок получит еще не одно яйцо, летящее в ее персону», - подчеркнул эксперт.