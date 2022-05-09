Бизнес и ничего личного. Эксперт прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз планирует исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.

«Некоторые государства Евросоюза были против, потому что для них это очень серьезный бизнес – перевозки нефти. Поэтому пока сделали исключение. Санкции идут сейчас революционным путем – их вводят относительно тех сфер, из-за которых Европа будет в меньшей степени страдать или не сразу, относительного того, что можно в будущем заменить. Поставки нефти – на другую нефть, ограничение одной продукции – на поставки другой. А для стран-перевозчиков транспортировка российской нефти – существенное условие, поэтому они настояли на том, чтобы пакет не был поддержан, не было вето применено. Это не значит, что оно не появится позже, но пока – так», - подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россия переориентируется на новые рынки по продаже нефти.

