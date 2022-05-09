Бизнес и ничего личного. Эксперт прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций
Европа готова смягчать антироссийские санкции из-за бизнеса стран-членов Евросоюза, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Шестой пакет санкций, из которого Евросоюз исключил танкерные перевозки нефти судами стран сообществ, - деловой подход к формированию перечня антироссийских ограничений, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Евросоюз планирует исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.
«Некоторые государства Евросоюза были против, потому что для них это очень серьезный бизнес – перевозки нефти. Поэтому пока сделали исключение. Санкции идут сейчас революционным путем – их вводят относительно тех сфер, из-за которых Европа будет в меньшей степени страдать или не сразу, относительного того, что можно в будущем заменить. Поставки нефти – на другую нефть, ограничение одной продукции – на поставки другой. А для стран-перевозчиков транспортировка российской нефти – существенное условие, поэтому они настояли на том, чтобы пакет не был поддержан, не было вето применено. Это не значит, что оно не появится позже, но пока – так», - подчеркнул эксперт.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россия переориентируется на новые рынки по продаже нефти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 030 / сут.
Умерли
377 тыс.+103 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 959 / сут.
- Бизнес и ничего личного. Эксперт прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций
- Гейтс предрёк экономический спад из-за событий на Украине
- СМИ: Терешкову лишили статуса почётного гражданина чешского города Ческе-Будевице
- Глава МВД Польши заявил, что понимает чувства напавших на посла РФ
- В Кишинёве на мемориале воинской славы обнаружили гранаты и патроны
- Закат Европы. В Госдуме и Совфеде прокомментировали заявления Макрона о новом европейском сообществе
- Маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги
- Цена биткойна опустилась ниже $33 тысяч впервые с июля 2021 года
- СМИ: ЕС планирует отказаться от запрета на транспортировку российской нефти
- Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов валютного регулирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru