Мурашко назвал главное отличие российской медицины
21 ноября 202604:34
Юлия Савченко
Ключевым отличием здравоохранения в России является доступность медицинской помощи. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Каждый гражданин... застрахован по ОМС, и в рамках программы государственных гарантий, соответственно, обеспечивается оказанием им медицинской помощи», - рассказал министр в беседе с РИА Новости.
Ранее Мурашко сообщил, что россиянам стали доступны бесплатно индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии.
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