Глава государства передал жеребца знаменитой породы в первый оперативный полк полиции московского ГУМВД в 2019 году.

Как отметили в управлении, сейчас рысак живет на территории центральной базы первого специального полка полиции. Конь несет патрульно-постовую службу в Москве согласно оперативной обстановке.

За питанием животного следят особо, его кормят три раза в день, за сутки Золотой Луч съедает 9 килограммов сена, 7 кг овса и подкормку. Также рысаку дают минеральную муку для поддержания иммунитета.

