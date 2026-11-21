В столичной полиции рассказали, как живет подаренный Путиным рысак
Орловский рысак Золотой Луч, подаренный президентом Владимиром Путиным конной полиции Москвы, патрулирует улицы города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Глава государства передал жеребца знаменитой породы в первый оперативный полк полиции московского ГУМВД в 2019 году.
Как отметили в управлении, сейчас рысак живет на территории центральной базы первого специального полка полиции. Конь несет патрульно-постовую службу в Москве согласно оперативной обстановке.
За питанием животного следят особо, его кормят три раза в день, за сутки Золотой Луч съедает 9 килограммов сена, 7 кг овса и подкормку. Также рысаку дают минеральную муку для поддержания иммунитета.
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