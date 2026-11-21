Депутат Бессараб назвала число выходных и рабочих дней в 2027 году
21 ноября 202605:58
Юлия Савченко
Более ста выходных и праздничных дней запланировано в России в 2027 году. Об этом рассказала ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В грядущем 2027 году россиян, как и в 2026-м, ждут... 118 выходных и праздничных дней», - указала парламентарий.
При этом у граждан будет 247 рабочих дней.
Ранее стало известно, что в России в следующем году запланировано семь коротких рабочих недель.
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