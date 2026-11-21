«В грядущем 2027 году россиян, как и в 2026-м, ждут... 118 выходных и праздничных дней», - указала парламентарий.

При этом у граждан будет 247 рабочих дней.

Ранее стало известно, что в России в следующем году запланировано семь коротких рабочих недель.

