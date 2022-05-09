Лидеры G7 намерены «не допустить победы» России на Украине

На виртуальной встрече присутствовал также украинский президент Владимир Зеленский. В документе говорится, что страны G7 отдают дань памяти всем, кто сражался во Второй мировой войне, и намерены продолжать борьбу ради Украины и Европы.

Лидеры G7 также выразили обеспокоенность поставками продовольствия с Украины и указали, что существует риск мировой продовольственной системе. На этом фоне страны «Группы семи» призвали Россию не препятствовать производству и экспорту продовольственных товаров с Украины, иначе они будут рассматривать это как нападение на мировую продовольственную систему.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций организация предложила постепенно полностью запретить импорт российской нефти в ЕС до конца 2022 года. В то же время против полного эмбарго уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия.

