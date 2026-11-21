Тысячи домов разрушены после сильного шторма в городе Тупансиратан в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.

По данным метеорологов, на город обрушилась суперъячейка - мощная грозовая система. Специалисты зафиксировали град и порывы ветра до 114 километров в час.

Как отметил мэр Густаво Терра, от стихии пострадали почти все жилые дома, из 8,6 тысячи зданий разрушены или повреждены около 8 тысяч. Кроме того, были разрушены торговые и промышленные предприятия, зернохранилища. Из-за шторма погибли три человека.

Власти сообщили, что организуют размещение населения и готовят региональную систему, чтобы при необходимости принять людей в соседних муниципалитетах.

Ранее шторм обрушился на американский Нью-Йорк, стихия спровоцировала наводнение.

