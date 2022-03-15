«Чудовищная ошибка»: Санкции дорого обойдутся Западу, но желание «наказать Путина» сильнее
Запад осознает, что экономические санкции против РФ разрушительны для всего мира, однако намерен продолжать давление для достижения политических целей.
Постоянные представители стран Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России. Об этом в понедельник сообщило французское председательство в Совете ЕС.
В это же время в руководстве США выразили уверенность, что совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций - именно такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, предсказывать, «как закончится эта игра», невозможно, так как это знает лишь президент РФ Владимир Путин. Псаки отметила, что США оказали военную и гуманитарную помощь Украине, что позволит стране сопротивляться намного дольше.
Однако журналисты, финансовые аналитики, политологи по всему миру выражают опасения из-за введенных рестрикций – хотя и маловероятно, что делают это из сочувствия к россиянам. Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива ужесточают энергетический кризис для Великобритании, пишет газета The Daily Telegraph.
В этом же издании в понедельник опубликовал свои аналитические выкладки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В статье с броским названием «Запад совершил чудовищную ошибку, не наказав Путина за Крым» британский лидер предупредил союзников о тяжелых временах после болезненного отказа от российского топлива и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. При этом отказываться от санкций Джонсон не намерен, так как, по его мнению, это единственный способ заставить руководство РФ «прислушаться к международному праву».
Ограничительные меры против России окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса. По его словам, текущая ситуация на Украине окажет на мировой ВВП «немедленное краткосрочное воздействие», но глобальная экономика найдет способы «смягчить удар».
О том, что антироссийские санкции дорого обойдутся всему миру и особенно тем странам, которые их ввели, 11 марта предупреждал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что «никто не хотел вводить эти санкции», однако признал, что они должны оказать давление на президента России Владимира Путина.
Делегация США также предупредила должностных лиц Китая о последствиях в случае поддержки Москвы, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон следит за тем, оказывает ли Пекин или любая другая страна поддержку Москве в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой.
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«Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США. Прайс также указал, что американские власти не позволят ни одной стране «компенсировать России ее потери».
При этом даже самые оптимистично настроенные россияне не уверены в том, что страна сможет безболезненно преодолеть последствия ограничений. Так, часть аграриев предупреждает о грядущих проблемах с поставками химикатов для сельского хозяйства. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор и бывший медиаменеджер Сергей Лисовский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что санкции не сильно скажутся на урожае этого года, однако уже в следующем могут возникнуть сложности.
«Это (санкции - прим. НСН) влияет на все. У нас много техники американской компании "John Deere", европейской, но слава Богу, что мы сохранили "Ростсельмаш", который последние два года увеличивал объемы производства, много его техники идет через Росагролизинг. Понятно, что это повлияет и влияет уже, но пока, на этот год, я надеюсь, что эти влияния будут не столь существенными, как у тех же европейских или американских производителей», - отметил парламентарий.
Ситуацию осложняет тот факт, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. Об этом накануне рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1». Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли. При этом он предположил, что частb санкций можно было избежать, однако нужные меры не были предприняты.
«Если мы отключим все поставки сырья и полуфабрикатов, тогда Европа вернет довольно значимую часть того, что у нас украли. Если мы американцам прекратим поставки урана, это 80% топлива для их атомных электростанций, это тоже может оказать на них воздействия, хотя меньше. Но этого никто не то что не делает, но и даже всерьез не обсуждает, так что это, скорее всего, просто украденные деньги, которые они с большим удовольствием отправят на финансирование [президента Украины Владимира] Зеленского и ВС Украины. Может быть. А может быть, себе оставят», - подвел итоги Делягин.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия» заявил, что целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа». По мнению дипломата, речь идет не только об «удушении» российской элиты, но и обычных граждан. Он уточнил, что таким образом Запад пытается минимизировать участие РФ в мировой экономике и нанести ущерб обороноспособности страны за счет удара по экономике.
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