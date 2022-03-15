«Чудовищная ошибка»: Санкции дорого обойдутся Западу, но желание «наказать Путина» сильнее

Постоянные представители стран Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России. Об этом в понедельник сообщило французское председательство в Совете ЕС.

В это же время в руководстве США выразили уверенность, что совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций - именно такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, предсказывать, «как закончится эта игра», невозможно, так как это знает лишь президент РФ Владимир Путин. Псаки отметила, что США оказали военную и гуманитарную помощь Украине, что позволит стране сопротивляться намного дольше.



Однако журналисты, финансовые аналитики, политологи по всему миру выражают опасения из-за введенных рестрикций – хотя и маловероятно, что делают это из сочувствия к россиянам. Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива ужесточают энергетический кризис для Великобритании, пишет газета The Daily Telegraph.