«Европа без электричества, Россия без доходов»: Аналитик предостерег от взаимных санкций на энергоносители

Обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще, пояснил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Накануне Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.



«Тут вопрос не в том, что мы эту нефть продать не сможем, мы будем отправлять больше в Китай, в Индию, останемся на рынке Европы, пока это все возможно. Просто рынок перестроится. Будет перераспределение, но пока оно будет происходить, в течение нескольких месяцев будут колебания в стоимости нефти. Плюс к тому, по всей видимости, будет постановление правительства, которое может мгновенно запретить экспорт любых углеводородов, а может даже и урана в США. Они дали 45 дней на завершение контрактов с российскими поставщиками, но Россия в ответ может хоть сейчас все перекрыть, и цены на внутреннем рынке вырастут, хотя они и сейчас побили рекорды исторические. Некий временной период рынок будет лихорадить, пока мы будем с другими производителями меняться рынками: они в США будут отправлять свою продукцию, а мы на их рынки будем, скорее всего, направлять в Азию», - объяснил Юшков.