«Европа без электричества, Россия без доходов»: Аналитик предостерег от взаимных санкций на энергоносители
Глобальный рынок энергоресурсов может перестроиться, однако этот процесс не будет безболезненным как для России, так и для западных стран, считает аналитик Игорь Юшков.
Обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще, пояснил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.
«Тут вопрос не в том, что мы эту нефть продать не сможем, мы будем отправлять больше в Китай, в Индию, останемся на рынке Европы, пока это все возможно. Просто рынок перестроится. Будет перераспределение, но пока оно будет происходить, в течение нескольких месяцев будут колебания в стоимости нефти. Плюс к тому, по всей видимости, будет постановление правительства, которое может мгновенно запретить экспорт любых углеводородов, а может даже и урана в США. Они дали 45 дней на завершение контрактов с российскими поставщиками, но Россия в ответ может хоть сейчас все перекрыть, и цены на внутреннем рынке вырастут, хотя они и сейчас побили рекорды исторические. Некий временной период рынок будет лихорадить, пока мы будем с другими производителями меняться рынками: они в США будут отправлять свою продукцию, а мы на их рынки будем, скорее всего, направлять в Азию», - объяснил Юшков.
Европа также может ввести ограничения, однако это менее вероятно, так как в ответ Россия готова полностью прекратить поставки и оставить страны без топлива.
«Возможно, Россия заранее введет санкции и не будет поставлять свои ресурсы в Великобританию, правительство разработало подобные меры. Другие страны, наоборот, мы видим, что выступают резко против ограничения торговли с Россией. Германия заявила, что автомобили все остановятся, если не покупать. Частично запретить российские углеводороды невозможно, потому что Россия в ответ сама введет полный запрет. Американцы в этом плане такой ящик Пандоры открыли: до вчерашнего дня санкции не касались текущей торговли. Вчера этот статус-кво нарушен. А сейчас мы можем сказать, что и уран не будем поставлять, в ответ могут быть еще какие-то ограничения, и вот этот вот обмен ударами может привести к тому, что Россия и Запад вообще перестанут торговать углеводородами, что приведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису», - подытожил аналитик.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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