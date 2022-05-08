Будет больно всем. Санкции вызовут дефицит и голод во всем мире
Из-за санкций пострадает мировая экономика, дефицит товаров и продовольствия начнется на Западе и Востоке, считают эксперты НСН.
Мировой кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса и эскалации ситуации на Украине, может усугубить голод во всем мире. Так считает министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, пишет газета Bild.
Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в ЕС будет не хватать ряда продуктов.
«Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, у них посевная кампания уже идет — у них она начинается на месяц раньше, чем у нас. То, что они не купят и не внесут в почву, скажется на урожайности. Совсем без продовольствия (европейцы) не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов — например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их будут быстро завозить», - рассказал эксперт.
Разрушение европейской экономики приведет к равносильным разрушениям и в российской экономике, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.
«Не нужно забывать, что наша экономика находится в прямой зависимости от европейской и тихоокеанской экономики. Мы совершенно точно не заинтересованы в том, чтобы европейская экономика развалилась, потому что мы потеряем очень большой рынок сбыта и потребления. Поэтому нам точно не стоит радоваться, что европейская экономика трещит по швам. Важно, до какого уровня готовы пойти европейские политики по уничтожению своих «плюшек» и экономических выгод, чтобы ухудшить нашу ситуацию. Но надо понимать, что это будет равносильно пропорционально и в нашу сторону. Мы, конечно, сырьевое государство, и мы способны переориентироваться, но, чтобы нам уйти на внутренний спрос и на внутренний рынок, потребуются годы. Больно будет не только им, но и нам», - отметил он.
Первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ожидается дефицит товаров к лету. Из-за отказа глобальных игроков от перевозок в Россию, уже началась переориентация грузов на маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы, рассказал он.
«На фоне сокращения импорта дефицит может усилиться в июне-июле, достигнув порядка 100-200 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств - прим. НСН). Это может повлечь за собой рост ставок, отразится на цене товара для конечного потребителя, будет влиять на рентабельность производств и создаст дополнительные барьеры на пути снабжения населения товарами», - считает эксперт.
Драматург Валерий Печейкин в беседе с НСН заявил, что в часть россиян готовы отказаться от продуктов ради духовной пищи.
«Сегодня из-за разных санкций мы начинаем отказываться от привычных продуктов, так? Вот, мне, например, гораздо проще отказаться буквально от продуктов питания. Но когда дело касается интеллектуального продукта, здесь совсем всё по-другому», - предупредил драматург.
Ранее директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что без запчастей для иностранного оборудования и упаковки в России будет невозможно производство продуктов.
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