Украина превратилась в военную диктатуру, где невозможны никакие протестные движения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что на Украине «тысячи, если не миллионы людей» возмущены действиями территориальных центров комплектования (аналог военкомата), однако граждане не устроили «майдан».

«Все прекрасно понимают, что если они выйдут на майдан, грубо говоря, группа, отделение каких-нибудь штурмовиков или стрелков решат эту проблему очень быстро, и никто церемониться не будет. Просто уберут камеры с майдана и пристрелят их», - заявил Мирошник.

Он добавил, что разбегающихся будут ловить, а против их родителей возбудят уголовные дела из-за «плохого воспитания» детей. Посол назвал невозможными протестные движения на Украине, подобные акциям 2013-2014 годов, сейчас в стране военная диктатура без ограничений, разгул преступности, коррупции и нарушений прав человека.

Ранее Мирошник заявил, что на Украине действует сеть из нескольких десятков «секретных тюрем».

