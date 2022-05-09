Минстрой приступил к оценке затрат на восстановление инфраструктуры в Донбассе

По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры в Донбассе, сообщает ТАСС.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху. Здесь он оценил объем восстановительных работ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДонбассМинстрой
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры