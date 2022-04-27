Задача для Кириенко: Референдумы о присоединении Донбасса к России предсказали к концу лета

Политолог Сергей Марков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что стоит за сменой куратора, отвечающего в администрации президента РФ за отношения с ДНР и ЛНР.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что куратором отношений с Луганской и Донецкой народными республиками вместо Дмитрия Козака стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко - глава управления по внутренней политике.