Задача для Кириенко: Референдумы о присоединении Донбасса к России предсказали к концу лета
Сергей Марков сказал в эфире НСН, что помимо ДНР и ЛНР в состав России могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.
Политолог Сергей Марков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что стоит за сменой куратора, отвечающего в администрации президента РФ за отношения с ДНР и ЛНР.
Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что куратором отношений с Луганской и Донецкой народными республиками вместо Дмитрия Козака стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко - глава управления по внутренней политике.
«Здесь несколько моментов. Во-первых, статусы республик приведены к внутриполитическим. Фактически будет проходить интеграция ДНР и ЛНР в Россию, может, и юридически тоже. Второе – это то, что подключены очень большие ресурсы. Управления, которые работают под началом Кириенко, значительно больше и мощнее, чем работающие на Козака. Этой проблематикой будут заниматься мощные структуры. Это очень серьезный шаг к включению ДНР и ЛНР в состав России», - сказал Марков.
По его мнению, помимо республик Донбасса в состав России могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.
«Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно. Кстати, возможно, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие регионы. Я считаю, что с высокой вероятностью могут войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с НСН высказал мнение, что Приднестровье де-факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
В конце марта в ЛНР и ДНР заявили о возможном проведении референдумов по вопросу присоединения к России после окончания спецоперации. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов также заявил 30 марта, что республика в скором времени может войти в состав России. Сообщалось, что подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае или июне.
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