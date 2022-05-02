Немирный атом. Финляндия отказывается от проекта с Россией из-за Украины
Из-за спецоперации на Украине Финляндия отказалась от строительства АЭС «Ханхикиви-1» с российской компанией и готовится экстренно вступить в НАТО. В России не исключают ядерный ответ.
Финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Об этом говорится в заявлении Fennovoima. Отмечается, что соглашение было расторгнуто «в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект». Кроме того, риски для осуществления проекта выросли на фоне ситуации на Украине.
На фоне российской спецоперации на Украине в Финляндии рекордно выросло число сторонников вступления страны в НАТО – до 62-64%, хотя еще недавно столько финнов выступало против присоединения к альянсу.
России придется грубо ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как это приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус.
«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большая угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Ведь если начнется блокировка Балтийского моря, Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО», - заявил «Радиоточке НСН» литовский политик.
Возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее жителей заложниками. Об этом рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«В случае вступления Финляндии в НАТО это приведет к коллапсу напряженности в наших границах. Они должны смотреть на события, разворачивающиеся на Украине. Я думаю, что Финляндия вряд ли хочет того, чтобы финский народ стал заложником, примыкая к США и занимая агрессивную позицию не только по отношению к России, но и ко многим другим странам. Надеюсь, благоразумия у этой страны хватит, чтобы сохранить нейтральный статус», - рассказал депутат «Радиоточке НСН».
От украинской границы до Москвы примерно 500 км, от финской до Москвы – минимум 800 км. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут. По его словам, при запуске ракет на территорию страны РФ ответит ядерным ударом.
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут. Они рассчитывают на то, что за счет короткого времени подлета Россия не разберется, что это. Но дело в том, что есть и обратная сторона медали. Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны. Есть также риск именно нашего первого ядерного удара по США», - сказал Сивков.
Заявку на вступление в НАТО подаст не только граничащая с Россией Финляндия, но и Швеция, утверждают источники газеты The Times. По их сведениям, обе страны могут сделать это в начале лета. Президент Финляндии Саули Ниинисте после разговора с президентом США Джо Байденом заявил об активизации оборонного сотрудничества Финляндии и США.
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