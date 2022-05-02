Немирный атом. Финляндия отказывается от проекта с Россией из-за Украины

На фоне российской спецоперации на Украине в Финляндии рекордно выросло число сторонников вступления страны в НАТО – до 62-64%, хотя еще недавно столько финнов выступало против присоединения к альянсу.

России придется грубо ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как это приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большая угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Ведь если начнется блокировка Балтийского моря, Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО», - заявил «Радиоточке НСН» литовский политик.