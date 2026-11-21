Средняя зарплата в России выросла на 10 тысяч рублей за год
Средняя заработная плата в России увеличилась почти на 10 тысяч рублей за год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
По информации ведомства, в августе прошлого года средняя номинальная зарплата в стране составляла 92 866 рублей. В последний месяц лета 2026-го она достигла отметки 103 014 рублей. Средняя зарплата в РФ выросла на 10 148 рублей.
Отмечается, что наиболее высокую среднюю заработную плату в текущем году зафиксировали в июне, она составляла 114 743 рубля.
Между тем маркетолог Татьяна Егорова предупредила, что в 2027 году рост зарплат может оказаться ниже 1% с учетом инфляции.
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