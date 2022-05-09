Путин заявил, что России не оставили шанса мирно разрешить ситуацию на Украине

По его словам, шанса на мирное разрешение ситуации на Украине России не дали, поэтому у неё не было иного выбора.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что столкновение с неонацистами, на которых сделали ставку в США, было неизбежным, поэтому Россия приняла единственно верное решение, дав упреждающий отпор агрессии, сообщает RT.