Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали в Перу. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 111 км северо-западнее города Уанкайо. Очаг землетрясения располагался на глубине 118 км.

Сведений о последствиях подземных толчков не приводится.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой до 7,7, пострадали свыше 6 тысяч человек.

