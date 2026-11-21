В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,9
21 ноября 202603:45
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали в Перу. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 111 км северо-западнее города Уанкайо. Очаг землетрясения располагался на глубине 118 км.
Сведений о последствиях подземных толчков не приводится.
Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой до 7,7, пострадали свыше 6 тысяч человек.
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