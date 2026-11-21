Как отметил источник издания, премьер «искренне верит», что Соединенное Королевство должно воссоединиться с ЕС.

«Он хочет вернуться... Он переживает это очень глубоко и считает, что общественное мнение на его стороне. Мнение о том, что за этим стоит кто-то еще, или что это лишь ловкий ход, некая тактика, - ошибочно», - указал собеседник Times.

Британия вышла из состава ЕС в 2020 году после 47 лет членства, напоминает «Радиоточка НСН».

