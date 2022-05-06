Володин: ЕС должен развалиться для сохранения суверенитета стран Европы
Сейчас необходим распад Европейского союза для того, чтобы сохранить суверенитет стран Европы. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что представители Европарламента предложили отменить принцип солидарного принятия важнейших решений, что подразумевает отказ от права вето членов ЕС. В связи с этим, заметил политик, мнение отдельных государств, в том числе и их граждан больше не будет учитываться.
К тому же, по его словам, ситуация с введением антироссийских санкций показала, что в Евросоюзе нет единства по этому вопросу.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что НАТО готовила Украину к нападению на Россию.
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