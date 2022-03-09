«Предприимчивые азиаты»: В Госдуме рассказали, кто заменит западные компании в России
В России созданы благоприятные условия для привлечения иностранного бизнеса, поэтому ретейл быстро получится заполнить, заявил НСН депутат Анатолий Аксаков.
На фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее стало известно, что крупнейшие производители соков и товаров первой необходимости приостанавливают свою деятельность на территории Россию. При этом компании сохраняют выплату зарплат своим сотрудникам в РФ. Аксаков подчеркнул, что в нашей стране сейчас созданы благоприятные условия для привлечения иностранного бизнеса.
«Все преодолеем. Все пройдет, и это тоже. Законы не мешают иностранным компаниям находиться в России. Мы наоборот сейчас максимально либерализуем, в том числе деятельность ретейла, и создаем максимум благоприятных условий. Свято место пусто не бывает: уйдут одни – значит, появятся другие. Возможно, это будут те азиатские компании, которые хотят заработать. Тем более сейчас установлен максимально либеральный вход на рынок. Ретейл очень быстрый и активный, там ничего не надо строить. Надо просто заполнить площади своими товарами. Поэтому временные трудности быстро перекроются теми бизнесменами, кто предприимчив, а также способен и хочет воспользоваться новыми возможностями», - отметил он.
При этом депутат считает, что западные компании на российском рынке удастся быстро заменить.
«Любой кризис – это не только трудности, но также шанс и новые возможности. Его будут готовы использовать те, кто хочет заработать. Я думаю, что многие уже прыгают в этот поезд, который бежит по России. Там, где были сложности в конкурентной борьбе с крупным западным ретейлом, появятся новые компании, которые хотят заработать», - заключил Аксаков.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-ипортный, поэтому наш бизнес в глобализированном мире не сможет существовать без иностранных компаний.
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