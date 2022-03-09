«Предприимчивые азиаты»: В Госдуме рассказали, кто заменит западные компании в России

На фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что крупнейшие производители соков и товаров первой необходимости приостанавливают свою деятельность на территории Россию. При этом компании сохраняют выплату зарплат своим сотрудникам в РФ. Аксаков подчеркнул, что в нашей стране сейчас созданы благоприятные условия для привлечения иностранного бизнеса.