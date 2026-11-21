Хакеры получили доступ к централизованной базе данных ФБР США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«ФБР расследует предполагаемую утечку из своей общенациональной криминальной базы данных», - отмечает телеканал.

Ресурс служит «жизненно важным связующим звеном» между федеральными, региональными и местными правоохранителями.

О ходе расследования инцидента не сообщается. Ведомство не стало комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что из-за кибератаки в Сеть попали данные тысяч клиентов компаний Visa, Mastercard и JP Morgan Chase.

