СМИ: Хакеры получили доступ к криминальной базе ФБР
Хакеры получили доступ к централизованной базе данных ФБР США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«ФБР расследует предполагаемую утечку из своей общенациональной криминальной базы данных», - отмечает телеканал.
Ресурс служит «жизненно важным связующим звеном» между федеральными, региональными и местными правоохранителями.
О ходе расследования инцидента не сообщается. Ведомство не стало комментировать ситуацию.
Ранее СМИ сообщили, что из-за кибератаки в Сеть попали данные тысяч клиентов компаний Visa, Mastercard и JP Morgan Chase.
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