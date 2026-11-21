Личность студентов образовательных организаций смогут подтверждать на дистанционных экзаменах с помощью мессенджера «Макс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Организациям разрешат осуществлять идентификацию и аутентификацию учащихся «с использованием... сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (при наличии технической возможности)». Нововведение касается промежуточной, итоговой аттестации, текущего контроля успеваемости в рамках программ высшего, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Вузы и колледжи смогут применять для студентов единую систему идентификации и аутентификации, единую биометрическую систему, а также данные студенческого билета или паспорта. Сведения будут передавать через многофункциональный сервис обмена информацией на базе «Макса» при наличии технической возможности.

Ранее стало известно, что покупатели российских магазинов смогут подтверждать возраст и право на льготы с помощью мессенджера «Макс».

