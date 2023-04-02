Вежливое возмущение. У жителей ЕС заканчивается доброжелательность и деньги для украинских беженцев

Из-за задолженности по выплатам, возникшей перед участниками программы «50/20» и планирующихся поправок в законодательство, румынские собственники жилья, которые предоставили его беженцам, призывают украинцев подыскивать новую жилплощадь.

Будет хуже

С начала специальной военной операции в Европу прибыли свыше 8 млн вынужденных переселенцев из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В общей сложности после 24 февраля 2022 года из Украины выехали 18,4 млн человек, при этом 10,1 млн вернулись.