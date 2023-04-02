Вежливое возмущение. У жителей ЕС заканчивается доброжелательность и деньги для украинских беженцев
Европейцы более открыто выражают недовольство тратами на поддержку украинских беженцев.
Собственники жилья в Румынии, предоставившие жилплощадь беженцам из Украины, требуют от них переехать в новое жилье из-за ожидаемых нововведений в законах о поддержке. Об этом сообщает издание Adevarul.
Из-за задолженности по выплатам, возникшей перед участниками программы «50/20» и планирующихся поправок в законодательство, румынские собственники жилья, которые предоставили его беженцам, призывают украинцев подыскивать новую жилплощадь.
Будет хуже
С начала специальной военной операции в Европу прибыли свыше 8 млн вынужденных переселенцев из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В общей сложности после 24 февраля 2022 года из Украины выехали 18,4 млн человек, при этом 10,1 млн вернулись.
Отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться, сообщил в Telegram член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Он сослался на опрос польских СМИ. 68 процентов жителей Польши относятся к вынужденным переселенцам из Украины негативно. «Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев. Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — написал парламентарий.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получила от содружества различной помощи более чем на 60 млрд евро, сообщает ТАСС.
«Если же мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь и помощь беженцам, то за год Евросоюз помог Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро», - уточнил Боррель.
В ЕС режут бюджеты для украинских беженцев
Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», сообщила словацкий президент Зузана Чапутова. По ее словам, приходится постоянно разъяснять людям важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».
Чапутова добавила, что большинство словаков по-прежнему готовы принимать беженцев из Украины, но многие считают, что из-за этого их собственная жизнь ухудшилась.
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий денежное пособие для беженцев с Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.
Отмечается, что для украинских беженцев в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей), указывается в сообщении.
Служба социального обеспечения Польши намерена вернуть в бюджет страны детские социальные пособия, выплаченные украинским беженцам. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
Вернуть деньги предстоит тем украинцам, кто после получения выплаты покинул Польшу. Уточняется, что речь идет о $0,5 миллиона.
Согласно законодательству Польши, беженец теряет право на выплату, если покидает территорию страны более чем на 30 дней.
Кроме того, Варшава с 1 марта обязала украинских беженцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше. Об этом сообщили журналисты Interia.
Отмечается, что ряд беженцев, уже нашедших работу, все равно не могут остаться в Польше из-за недостатка денег, поэтому им придется уехать обратно на Украину.
Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, чтобы не остаться без социальных пособий, пишет газета 20 Minuten.
Так, требуется продать автомобиль, если его стоимость превышает размер выплат, полученные средства необходимо использовать на обеспечение своих потребностей.
Издание Inews, ссылаясь на доклад Красного Креста, сообщило, что некоторые жители Великобритании эксплуатируют и загоняют в долговые ямы живущих у них беженцев из Украины. Отмечалось, что сотрудники британского Красного Креста стали свидетелями «долговой кабалы», также беженцев заставляли работать на арендодателя в обмен на жилье, сообщает НСН.
Принимать и размещать украинских беженцев в странах Евросоюза необходимо по более справедливому, чем существующий, принципу. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag. Он напмнил, что Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тыс. и предложил распределять беженцев по всей Европе.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- ВСУ нанесли удар по Мелитополю из установок HIMARS
- «Честный брокер». Россия не пойдет на провокации на посту СБ ООН
- Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Славянска
- Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
- Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы
- В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о вкладах для малоимущих
- Вежливое возмущение. У жителей ЕС заканчивается доброжелательность и деньги для украинских беженцев
- СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы
- Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой
- Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru