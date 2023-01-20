В Польше потребовали выгнать украинских беженцев из-за «оккупации Кракова»

Читателей польского портала KRKnews возмутило поведение украинских беженцев, которые устраивают громкие пикеты на главной площади города Краков.

Пользователи заявили, что против любых политических акций украинцев в «туристическом городе».

Один из читателей назвал это издевательством над городом и призвал убрать со зданий и транспорта украинские флаги.

Другой пользователь предложил украинцам поехать на Украину и там показывать свой патриотизм.