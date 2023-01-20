В Польше потребовали выгнать украинских беженцев из-за «оккупации Кракова»
Читателей польского портала KRKnews возмутило поведение украинских беженцев, которые устраивают громкие пикеты на главной площади города Краков.
Пользователи заявили, что против любых политических акций украинцев в «туристическом городе».
Один из читателей назвал это издевательством над городом и призвал убрать со зданий и транспорта украинские флаги.
Другой пользователь предложил украинцам поехать на Украину и там показывать свой патриотизм.
«Никто не заставляет их тут находиться», - резюмировала читательница.
Польша может столкнуться с народными протестами после того, как в стране осознают свое «незавидное положения» из-за возможного втягивания в конфликт на Украине. Об этом заявил ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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