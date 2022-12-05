В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе

Жители Великобритании все меньше поддерживают программу оказания помощи беженцам из Украины. Об этом пишет обозреватель Уильям Уоллис в газете Financial Times.

По его словам, в ближайшее время вырастет число местных жителей, которые разорвут соглашения о приеме беженцев.

Отмечается, что четверть опрошенных британцев, разместивших у себя беженцев, хотят, чтобы они съехали после истечения установленных договором шести месяцев.

В таком случае тысячи украинцев окажутся бездомными.

