В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе
Жители Великобритании все меньше поддерживают программу оказания помощи беженцам из Украины. Об этом пишет обозреватель Уильям Уоллис в газете Financial Times.
По его словам, в ближайшее время вырастет число местных жителей, которые разорвут соглашения о приеме беженцев.
Отмечается, что четверть опрошенных британцев, разместивших у себя беженцев, хотят, чтобы они съехали после истечения установленных договором шести месяцев.
В таком случае тысячи украинцев окажутся бездомными.
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