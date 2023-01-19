Польский генерал предложил создать армию из украинских беженцев
Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал начать подготовку новых формирований украинской армии и мобилизовать находящихся в Европе украинских беженцев. Об этом офицер заявил в интервью изданию wPolityce.
По мнению Скжипчака, Польша, Германия и Франция должны обучать и отправлять на фронт прибывших в эти страны украинцев, «потому что Украине становится все труднее», отмечает Ura.ru.
Бывший командующий напомнил, что в начале 1940-х годов во Франции создали войска из польских эмигрантов и оставивших Польшу после ее оккупации нацистской Германией, пишет РИА ФАН.
Скжипчак также высказал мнение, что ВСУ понесли колоссальные потери, у Украины почти нет шансов на победу, а Запад не сможет помочь Киеву.
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