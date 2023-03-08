Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам пособия

Вернуть деньги предстоит тем украинцам, кто после получения выплаты покинул Польшу. Уточняется, что речь идет о $0,5 миллиона.

Согласно законодательству Польши, беженец теряет право на выплату, если покидает территорию страны более чем на 30 дней.

Представитель Службы соцобеспечения Павел Жебровский отметил, что вернуть незаконно выплаченные деньги украинцам необходимо в течение двух лет. На текущий момент у таких получателей забрали около $8 тысяч, уточнил он.

До конца текущей недели Варшава передаст Киеву 10 танков Leopard, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, четыре машины уже находятся на Украине, передает НСН.

