Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам пособия

Служба социального обеспечения Польши намерена вернуть в бюджет страны детские социальные пособия, выплаченные украинским беженцам. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

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Вернуть деньги предстоит тем украинцам, кто после получения выплаты покинул Польшу. Уточняется, что речь идет о $0,5 миллиона.

Согласно законодательству Польши, беженец теряет право на выплату, если покидает территорию страны более чем на 30 дней.

Представитель Службы соцобеспечения Павел Жебровский отметил, что вернуть незаконно выплаченные деньги украинцам необходимо в течение двух лет. На текущий момент у таких получателей забрали около $8 тысяч, уточнил он.

До конца текущей недели Варшава передаст Киеву 10 танков Leopard, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, четыре машины уже находятся на Украине, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыУкраинаПольша
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