Захарова: украинские дети в Европе сталкиваются с секс-эксплуатацией

По ее словам, заявления о насилии над несовершеннолетними прозвучали от официальных лиц Европейского союза. Швейцария предупредила вынужденных переселенцев о необходимости проходить регистрацию, чтобы дети не стали «жертвами эксплуатации».

Власти Франции заявляют, что не знают о местонахождении беженцев с Украины. В ФРГ детей «изымают» из украинских семей, а родителей лишают прав.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий денежное пособие для беженцев с Украины.

