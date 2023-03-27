Захарова: украинские дети в Европе сталкиваются с секс-эксплуатацией
Дети, бежавшие с Украины и оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации, вплоть до сексуальной эксплуатации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, заявления о насилии над несовершеннолетними прозвучали от официальных лиц Европейского союза. Швейцария предупредила вынужденных переселенцев о необходимости проходить регистрацию, чтобы дети не стали «жертвами эксплуатации».
Власти Франции заявляют, что не знают о местонахождении беженцев с Украины. В ФРГ детей «изымают» из украинских семей, а родителей лишают прав.
Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий денежное пособие для беженцев с Украины.
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