Работа на публику: Когда ждать возвращения Великобритании в Евросоюз
Конституция Великобритании не предполагает обязательное проведение референдума по вопросу вступления в ЕС, однако недовольства определенной части британского общества избежать все равно не удастся, сказала НСН Людмила Бабынина.
Заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о возможном повторном вступлении страны в Евросоюз — не более, чем работа на внутреннюю аудиторию, поскольку для Лондона будет почти невозможно выторговать для себя выгодные условия членства в ЕС. Об этом НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Бернэм ранее допустил, что страна может повторно вступить в Евросоюз. Об этом сообщило издание «Известия». По его словам, выход из Евросоюза не оправдал ожидания большинства британцев, так как большинства целей Brexit не удалось достичь. Однако Лондону будет практически невозможно вернуться обратно, так как Брюссель предъявит ему слишком высокие требования для этого. Бабынина назвала слова британского премьера громкими заявлениями, рассчитанными на внутреннюю аудиторию.
«Согласно опросам общественного мнения, более 50% населения Великобритании считают, что Brexit либо был ошибкой, либо имел негативные последствия. Однако говорить о том, что общество сейчас готово к полной повторной реинтеграции в Евросоюз, конечно, не приходится. Премьер-министр Великобритании не в первый раз озвучивает эту позицию, хотя официально, когда Бернэм вступал в должность в июле, он и его министр по европейским делам заявили, что страница Brexit закрыта и что страна не обсуждает возвращение в Евросоюз, в Таможенный союз или единый внутренний рынок. Идут несколько противоречивые сигналы, видимо, рассчитанные на разную внутреннюю аудиторию. В реальности вступить в Евросоюз заново Великобритании будет достаточно сложно, потому что получить те же исключения, которые она имела раньше, будет нелегко, может быть, невозможно. Добиться каких-то особых условий для себя при повторном вступлении еще сложнее», — сказала Бабынина.
Собеседница НСН добавила, что Бернэм заявлял о возможном возвращении Великобритании в Евросоюз не раньше, чем через два года.
«Бернэм говорил о возвращении Великобритании в ЕС в контексте того, что это возможно после 2029 года, если лейбористы выиграют выборы или если они вступят в коалицию с либеральными демократами — самой проевропейской партией. Это все очень гипотетические вещи, риторика для обозначения своей позиции и привлечения симпатий определенной аудитории. Референдум для такого решения — необязательная процедура в Соединенном Королевстве, эта норма не прописана в Конституции. Но негативную реакцию в части общества вызовет как проведение референдума, так и его отсутствие», — отметила эксперт.
В заключение Бабынина указала на то, что заявления британского премьера никак не связано с демаршем Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
«Я бы даже не стала называть это демаршем регионов — этот меморандум подписали лидеры националистических партий кельтских регионов. Они работают на внутреннюю аудиторию. Кстати, Уэльс как раз проголосовал за выход из ЕС. Естественно, премьер пытается перехватить у них повестку», — подчеркнула она.
Ранее политолог Иван Мезюхо оценил перспективы распада Великобритании на фоне совместного заявления лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. По его словам, пока о полном разделении королевства говорить преждевременно, однако текущая тенденция заметно расшатывает государственные устои. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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