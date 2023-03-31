Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получила от содружества различной помощи более чем на 60 млрд евро, сообщает ТАСС.

Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов

В ходе мероприятия, которое было организовано испанской газетой El Espanol, он указал, что ЕС должен был оказать Киеву военную помощь примерно на 12-13 млрд евро.

«Если же мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь и помощь беженцам, то за год Евросоюз помог Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро», - уточнил Боррель.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Японии заявили о выделении Украине 400 млн долларов в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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