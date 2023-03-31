Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро

В ходе мероприятия, которое было организовано испанской газетой El Espanol, он указал, что ЕС должен был оказать Киеву военную помощь примерно на 12-13 млрд евро.

«Если же мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь и помощь беженцам, то за год Евросоюз помог Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро», - уточнил Боррель.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Японии заявили о выделении Украине 400 млн долларов в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру, сообщает RT.

