В Госдуме отвергли заявления, что экономика России перешла к высоким зарплатам
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отверг заявления о том, что экономика России перешла к высоким зарплатам. Об этом пишет «Газета.Ru».
О переходе страны из режима умеренных зарплат к высоким рассказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин. Миронов с его словами не согласился, указав, что чиновник «живёт в параллельной реальности и судит по себе и ему подобным».
Политик отметил, что феномен статистического роста зарплат, «вызывающий оторопь у подавляющего большинства населения», связан с тем, что в составе среднего заработка рядового гражданина учитываются «все выплаты различным начальникам».
Миронов также заявил, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года увеличилось на $4,8 млрд, добавив, что на Западе богатые люди миллиардеры «сами призывают брать с них больше налогов».
«И только нашенские никак не нахапают, а государство с них пылинки сдувает. Надо взять излишки у сверхбогатых и направить их на повышение пенсий, пособий, МРОТ, ежегодную индексацию зарплат для всех работающих», - заключил он.
Ранее миллионеры в Великобритании обратились к премьер-министру Энди Бёрнему с предложением повысить налоги для богатых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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