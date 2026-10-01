В Госдуме отвергли заявления, что экономика России перешла к высоким зарплатам

О переходе страны из режима умеренных зарплат к высоким рассказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин. Миронов с его словами не согласился, указав, что чиновник «живёт в параллельной реальности и судит по себе и ему подобным».

Политик отметил, что феномен статистического роста зарплат, «вызывающий оторопь у подавляющего большинства населения», связан с тем, что в составе среднего заработка рядового гражданина учитываются «все выплаты различным начальникам».

Миронов также заявил, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года увеличилось на $4,8 млрд, добавив, что на Западе богатые люди миллиардеры «сами призывают брать с них больше налогов».

«И только нашенские никак не нахапают, а государство с них пылинки сдувает. Надо взять излишки у сверхбогатых и направить их на повышение пенсий, пособий, МРОТ, ежегодную индексацию зарплат для всех работающих», - заключил он.

Ранее миллионеры в Великобритании обратились к премьер-министру Энди Бёрнему с предложением повысить налоги для богатых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

