СМИ: Страны Европы принимают меры для борьбы с многочисленными украинскими беженцами

«Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой», — цитирует публикацию RT.

В ней также говорится, что если в начале конфликта на Украине страны ЕС охотно принимали беженцев с Украины, теперь европейские страны «более прохладно» встречают граждан Украины на фоне инфляции и сокращения бюджетов стран Европы.

По данным обозревателей, в ФРГ предлагают решить проблему с беженцам, распределив их по всей Европе.

Ранее политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль в статье для Die Welt заявил, что растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке».





