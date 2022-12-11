СМИ: Страны Европы принимают меры для борьбы с многочисленными украинскими беженцами
В странах Европы устали от украинских беженцев и начали разрабатывать законодательные ограничения в отношении незаконных мигрантов, готовясь к новой волне беженцев с Украины. Об этом пишут обозреватели Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер.
«Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой», — цитирует публикацию RT.
В ней также говорится, что если в начале конфликта на Украине страны ЕС охотно принимали беженцев с Украины, теперь европейские страны «более прохладно» встречают граждан Украины на фоне инфляции и сокращения бюджетов стран Европы.
По данным обозревателей, в ФРГ предлагают решить проблему с беженцам, распределив их по всей Европе.
Ранее политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль в статье для Die Welt заявил, что растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru