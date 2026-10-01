Летчик Попов объяснил, зачем российским дронам «Герань» «усы»

«Усы» у российский беспилотников «Герань-4», о которых рассказали очевидцы, вероятно, являются антеннами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал генерал-майор, заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

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По его мнению, назначение этой распределительной антенны заключается либо в создании помех, либо для приёма сигнала от земли.

«Не исключено, что могут применять и в том числе систему наведения и корректировки огня по каким-то маячкам, по каким-то датчикам, установленным диверсионно-разведывательными группами нашими», — отметил Попов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по автомобильному пограничному переходу «Ягодин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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