Летчик Попов объяснил, зачем российским дронам «Герань» «усы»

По его мнению, назначение этой распределительной антенны заключается либо в создании помех, либо для приёма сигнала от земли.

«Не исключено, что могут применять и в том числе систему наведения и корректировки огня по каким-то маячкам, по каким-то датчикам, установленным диверсионно-разведывательными группами нашими», — отметил Попов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по автомобильному пограничному переходу «Ягодин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

