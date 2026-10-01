Искусственный интеллект может создавать лишь одинаковые песни без душевных текстов и красивой музыки, заявил НСН поэт, автор песен нового альбома «Любовь на разрыв» Анжелики Агурбаш Слава Шеин.

«Есть текстовая составляющая и музыкальная составляющая песни. Что касается текста, я никогда не использовал ИИ. Народ начинает чувствовать, когда в текстах нет сердца и души. Мне приятно, например, когда Сергей Трофимов хвалит какое-то мое стихотворение. Людям нравится, когда им понятно, о чем поэт написал, это касается и текстов песен», - отметил он.

При этом Шеин подчеркнул, что ИИ удобно использовать при работе с мелодиями.

«Что касается музыкальной составляющей, я наигрываю на гитаре какой-то мотив песни, при этом я не музыкант и понимаю, что не может каждая песня звучать с одинаковым размером. Я свою песню закидываю в ИИ и ставлю задачу, как песня будет в разных стилях звучать, чтобы дать задачу аранжировщику. Поэтому в ИИ я не вижу конкуренции. Все, что делает ИИ, я могу сразу отличить. Это практически одинаковые песни, некоторые артисты даже не переписывают звучание гитар и барабанов. Конечно, ИИ помогает услышать песню в том или ином звучании, но это лишь наталкивает на дальнейшие рассуждения автора. Его надо использовать как инструмент, но не заменять им творчество. Сам по себе искусственный интеллект – это дилетантство, ему надо приделывать профессионализм настоящего музыканта», - добавил он.

Ранее медиаменеджер Сергей Балдин рассказывал НСН, что стриминговым сервисам стоит удалять из рекомендаций ИИ-музыку, так как это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов.

