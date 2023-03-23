Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины

Отмечается, что для украинских беженцев в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей), указывается в сообщении.

Ранее газета 20 Minuten сообщила, что украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, чтобы не остаться без социальных пособий. Отмечалось, что требуется продать автомобиль, если его стоимость превышает размер выплат, сообщает НСН.

