Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий денежное пособие для беженцев с Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.
Отмечается, что для украинских беженцев в возрасте до 18 лет величина ежемесячного пособия устанавливается в 3490 крон (12,2 тысячи рублей). Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей), указывается в сообщении.
Ранее газета 20 Minuten сообщила, что украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, чтобы не остаться без социальных пособий. Отмечалось, что требуется продать автомобиль, если его стоимость превышает размер выплат, сообщает НСН.
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