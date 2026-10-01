По оценке Лихачевой, большинство потенциальных покупателей – это частные коллекционеры.

«Не думаю, что это могут выкупить крупные галереи. Коллекцию продают по лотам, а не чохам. Скорее всего, это будут крупные частные коллекционеры, возможно анонимные. Поскольку аукцион публичный, есть вероятность, что человек, который купит произведение, превратит это в некий рекламный повод для себя, расскажет всем об этом. Кто-то предпочитает не рассказывать, имеет полное право», - отметила собеседница НСН.

По её словам, результаты таких аукционов принципиально не влияют на доступность искусства для простых людей.

«Публике доступна очень малая часть художественного наследия. Не знаю, почему всех так сильно это беспокоит. Большая часть искусства, особенно дорогого, которое есть в мире, скрыта от глаз широкой публики. Это просто данность», - констатировала эксперт.

Она также объяснила рекордную оценку «Цветущих каштанов» Ван Гога.