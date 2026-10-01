Искусство для избранных: Публика не увидит большинство картин аукциона Sotheby's
Большая часть шедевров мирового искусства скрыта от широких глаз, заявила НСН экс-директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Значительная часть художественного наследия скрыта от глаз большинства людей, поэтому новые рекордные аукционы живописи знаменитых мастеров никак не сказываются на доступности картин для широкой публики. Об этом в комментарии НСН заявила экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Аукционный дом Sotheby's выставил на торги коллекцию картин стоимостью более 450 млн долларов. Речь идет 12 полотнах импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Аррьеты де Блакье. Собрание долгие годы было недоступно публике. В него входят произведения Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара и других известных художников. Самым дорогим лотом станут «Цветущие каштаны» Ван Гога, оценённые в 180 млн. Торги состоятся 18 ноября в Нью-Йорке.
По оценке Лихачевой, большинство потенциальных покупателей – это частные коллекционеры.
«Не думаю, что это могут выкупить крупные галереи. Коллекцию продают по лотам, а не чохам. Скорее всего, это будут крупные частные коллекционеры, возможно анонимные. Поскольку аукцион публичный, есть вероятность, что человек, который купит произведение, превратит это в некий рекламный повод для себя, расскажет всем об этом. Кто-то предпочитает не рассказывать, имеет полное право», - отметила собеседница НСН.
По её словам, результаты таких аукционов принципиально не влияют на доступность искусства для простых людей.
«Публике доступна очень малая часть художественного наследия. Не знаю, почему всех так сильно это беспокоит. Большая часть искусства, особенно дорогого, которое есть в мире, скрыта от глаз широкой публики. Это просто данность», - констатировала эксперт.
Она также объяснила рекордную оценку «Цветущих каштанов» Ван Гога.
«Ван Гог очень популярный и довольно редкий художник. Большая часть его работ известна и находится в различных собраниях - частных и не частных. Так что, люди, которые продают, имеют право претендовать на такую сумму. Пока речь идет о рекорде, но 180 миллионов - это сумма, которая только объявлена. За сколько картина реально уйдет, непонятно. Может быть больше, а может быть меньше», - заключила Елизавета Лихачева.
Перед аукцион картины, которые выставляются на торги, покажут в Лондоне, Тайбэе, Гонконге и Париже.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных двумя крупнейшими международными аукционными домами Sotheby's и Christie's. По данным источника, примерно 40 картин живописца преодолели ценовую отметку в 5 млн долларов, а их общая стоимость превысила $590 млн.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили рост тарифов в 2027 году выше инфляции
- Экономист Морковкин назвал сбалансированным проект бюджета на 2027-2029 годы
- В Госдуме отвергли заявления, что экономика России перешла к высоким зарплатам
- Путин: Рано или поздно всем придется договариваться
- Искусство для избранных: Публика не увидит большинство картин аукциона Sotheby's
- Работа на публику: Когда ждать возвращения Великобритании в Евросоюз
- Автор песен Анжелики Агурбаш назвал использование ИИ дилетантством
- Летчик Попов объяснил, зачем российским дронам «Герань» «усы»
- Песков: Встреча Путина и Трампа на АТЭС необходима для всего мира
- Писатель Цыпкин заявил о деградации людей из-за ИИ