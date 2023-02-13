Пушков считает, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться

Отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться, сообщил в Telegram член Совета Федерации России Алексей Пушков.

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Он сослался на опрос польских СМИ. 68 процентов жителей Польши относятся к вынужденным переселенцам из Украины негативно. «Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев. Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — написал парламентарий.

Отмечается, что интеграция украинцев в европейское пространство неизбежно будет нелегкой.

Ранее Пушков сообщил, что Западные СМИ виноваты в разжигании конфликта на Украине. По словам парламентария, медиа Запада нагнетают истеричную атмосферу.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныУкраинаПольшаАлексей Пушков
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