Пушков считает, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться
Отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться, сообщил в Telegram член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Он сослался на опрос польских СМИ. 68 процентов жителей Польши относятся к вынужденным переселенцам из Украины негативно. «Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев. Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — написал парламентарий.
Отмечается, что интеграция украинцев в европейское пространство неизбежно будет нелегкой.
Ранее Пушков сообщил, что Западные СМИ виноваты в разжигании конфликта на Украине. По словам парламентария, медиа Запада нагнетают истеричную атмосферу.
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