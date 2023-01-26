В ЕС озвучили число украинских беженцев
На территории Евросоюза сейчас находятся порядка четырех миллионов украинских беженцев. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, сообщило агентство РИА Новости.
Она отметила, что многие страны — члены ЕС оказались под миграционным давлением.
Ранее жителей Польши возмутило поведение украинских беженцев, которые устраивают громкие пикеты на главной площади города Краков. Поляки заявили, что они против любых политических акций украинцев в «туристическом городе». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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