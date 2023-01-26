В ЕС озвучили число украинских беженцев

На территории Евросоюза сейчас находятся порядка четырех миллионов украинских беженцев. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, сообщило агентство РИА Новости.

Польский генерал предложил создать армию из украинских беженцев

Она отметила, что многие страны — члены ЕС оказались под миграционным давлением.

Ранее жителей Польши возмутило поведение украинских беженцев, которые устраивают громкие пикеты на главной площади города Краков. Поляки заявили, что они против любых политических акций украинцев в «туристическом городе». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ЕвросоюзБеженцы Из Украины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры