СМИ: Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам

Украинские беженцы, которые прибыли в Израиль после 24 февраля 2022 года, перестанут получать специальные ежемесячные пособия. Об этом сообщила газета Haaretz.

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Отмечается, что власти Израиля не стали продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы, уехавшие из своей страны из-за боевых действий, могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь. Так, срок его действия истек, а министерство репатриации и интеграции не намерено в данный момент возобновлять его.

Ранее министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что польское руководство перестанет выплачивать соцпособия украинским беженцам, часто пересекающим польско-украинскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шефернакера, в Польше появилась проблема с выплатами им материальной помощи из-за того, что украинцы часто перемещаются на родину и обратно.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИзраильУкраинаБеженцы
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