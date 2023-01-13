СМИ: Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам
Украинские беженцы, которые прибыли в Израиль после 24 февраля 2022 года, перестанут получать специальные ежемесячные пособия. Об этом сообщила газета Haaretz.
Отмечается, что власти Израиля не стали продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы, уехавшие из своей страны из-за боевых действий, могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь. Так, срок его действия истек, а министерство репатриации и интеграции не намерено в данный момент возобновлять его.
Ранее министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что польское руководство перестанет выплачивать соцпособия украинским беженцам, часто пересекающим польско-украинскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шефернакера, в Польше появилась проблема с выплатами им материальной помощи из-за того, что украинцы часто перемещаются на родину и обратно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru