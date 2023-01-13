СМИ: Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам

Отмечается, что власти Израиля не стали продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы, уехавшие из своей страны из-за боевых действий, могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь. Так, срок его действия истек, а министерство репатриации и интеграции не намерено в данный момент возобновлять его.

Ранее министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что польское руководство перестанет выплачивать соцпособия украинским беженцам, часто пересекающим польско-украинскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шефернакера, в Польше появилась проблема с выплатами им материальной помощи из-за того, что украинцы часто перемещаются на родину и обратно.

